Poslanka Levice se je priklenila na prosilca za azil: To se jim bo zgodilo ...

Ministrstvo za notranje zadeve je za danes predvidevalo dva izgona, na ta dva človeka so se z verigami priklenili po štirje protestniki, med njimi tudi poslanka Levice Nataša Sukič, poroča Val 202.

Protestniki so sicer trenutno pred vlado, kjer čakajo na sestanek s pristojnimi. Po neuradnih informacijah je predsednik vlade Robert Golob že v začetku tedna zagotovil, da deportacij ne bo in da jim nasprotuje. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je protestnikom zagotovila, da jih bo sprejela.

Protesta so se sicer udeležili predstavniki nevladnih organizacij, ki so poudarili, da vlado že šest mesecev pozivajo, naj prosilcev za azil ne vrne na Hrvaško, saj obstajajo dokazi, da jih tamkajšnja policija muči, pretepa in nazadnje vrne v Bosno in Hercegovino.