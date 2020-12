Poslanec SD: Danes ne smem glasovati v svojem imenu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni zbor bo na izredni seji prihodnji petek obravnaval predlog novele zakona o volitvah v državnem zboru, s katero skupina poslancev iz vrst SAB, LMŠ, Levica in SD predlaga ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu. Predlog zakona je na pristojnem parlamentarnem odboru danes dobil zeleno luč, je bila pa razprava precej žgoča. Podpredsednik odbora iz vrst SD Predrag Baković je sejo odbora zapustil še pred glasovanjem in napovedal, da zakona na seji državnega zbora ne bo podprl. Zakonu po njegovih besedah nasprotuje tudi poslanka SD Bojana Muršič, tudi zaradi tega pa je zadostna podpora predlogu zakona na izredni seji državnega zbora prihodnji teden pod velikim vprašajem.

Predlog spremembe volilnega sistema, ki za uresničitev odločbe ustavnega sodišča predvideva uvedbo neobveznega relativnega prednostnega glasu in ukinitev volilnih okrajev, so vložile poslanske skupine SAB, LMŠ, Levica in SD. Takšen poskus sprememb volilne zakonodaje je marca letos že propadel, zato ni jasno, ali bo tokrat za predlog glasovalo zadostno število poslancev, poroča STA. Za ukinitev volilnih okrajev je namreč potrebnih 60 glasov.

V SD neenotni: sprememb ne podpirata dva poslanca

Poleg predlagateljev podporo predlogu napovedujejo še v koalicijskih SMC in NSi, medtem ko se v SDS in DeSUS zavzemajo za spremembo meja nekaterih volilnih okrajev, kar je druga pot do implementacije ustavne odločbe. A kaj ko pri podpori zakonu niso enotni niti v strankah, ki predlagajo spremembe. V SD predlog zakona podpira deset od skupaj dvanajstih poslancev, proti sta podpredsednik odbora za notranje zadeve Predrag Baković in članica omenjenega odbora Bojana Muršič.

Poleg predlagateljev iz vrst SAB, LMŠ, Levice in SD so podporo predlogu zakona napovedali še v SMC in NSi. Na fotografiji vodja poslancev SMC Janja Sluga. Foto: STA

"Žal sva ravno midva tista, ki sva člana odbora in nasprotujeva temu zakonu," je danes pojasnil Baković. Kot razloge za svojo nepodporo zakonu je izpostavil vedno večjo centralizacijo in preveliko hitenje s spremembami volilne zakonodaje. Kot je pojasnil, bi na današnji seji glasoval proti zakonu, a so ga njegovi poslanski kolegi, ki podpirajo zakon, prepričali, naj tega ne stori, ker sicer sami ne bodo mogli odločati o predlogu na izredni seji državnega zbora prihodnji petek.

Baković: Danes ne smem glasovati v svojem imenu

Baković je dejal, da bo tokrat prisluhnil željam svojih kolegov, čeprav zakona ne podpira: "Zato jaz danes tukaj ne bom glasoval, ker pravzaprav ne smem glasovati v svojem imenu in bom ta odbor zapustil." Ob tem je sicer jasno napovedal, da zakona na izredni seji državnega zbora prihodnji petek ne bo podprl. Baković je pozneje zapustil sejo odbora, nadomeščal ga je poslanec SD Matjaž Han, ki predlog zakona podpira. Kako bo v petek glede zakona glasovala Muršičeva, še ni znano.

Na koncu so bili na odboru s 13 glasovi za in šestimi glasovi proti vsi predlagani členi, kar je ravno potrebna dvotretjinska večina poslanskih glasov, vendar pa ni jasno, ali takšno podporo zakon uživa med vsemi poslanci in ali bodo spremembe na izredni seji prihodnji petek dejansko potrdili. Ko gre za drugo rešitev volilne zakonodaje, tj. spremembo meja volilnih okrajev, je pristojno ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s koalicijskimi strankami pripravilo tudi ta predlog.

Po napovedih vodje poslancev SDS Danijela Krivca ga bodo vložili takoj, ko bo predlog za ukinitev volilnih okrajev končal postopek v državni zbor. Rok za uresničitev ustavne odločbe je 21. december. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je volilna zakonodaja neustavna, ker so razlike med volilnimi okraji prevelike, poroča STA.