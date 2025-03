Poslanci tudi o predlagani razrešitvi podpredsednice DZ Sukič

Poslanci bodo danes nadaljevali redno plenarno zasedanje, na dnevnem redu imajo tudi predlog za razrešitev podpredsednice DZ Nataše Sukič (Levica). Za uspeh predloga bi morali predlagatelji, poslanci SDS, zbrati 46 glasov na tajnem glasovanju. To je ob obstoječih parlamentarnih razmerjih malo verjetno, po pričakovanjih s predlogom ne bodo uspeli.

Poslanci največje opozicijske stranke SDS so predlog za razrešitev Nataše Sukič podali po tistem, ko so jo pozvali k opravičilu zaradi njenih navedb, da je pokojninska reforma iz časa druge vlade Janeza Janše znižala odstotek za odmero pokojnine, a podpredsednica DZ tega ni storila. V SDS ji sicer očitajo, da je v svojih izjavah oškodovanje slovenskih upokojencev pripisala napačni vladi in tako zavestno širila laži.

Sukič je pretekli teden priznala, da je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet decembra 2012, ustavil padanje pokojnin. A je po njenih besedah Janša kot tedanji premier tudi imel vse možnosti "narediti takšno reformo, da bi določila dostojno odmero pokojnin, ne pa da jo je zamrznil".

Poslanci bodo o položaju Sukič na mestu podpredsednice DZ odločali v sklopu mandatno-volilnih zadev, predvidoma v popoldanskem delu seje.

Poslanci tudi o financiranju občin

Še pred tem pa poslance danes čaka obravnava nekaterih zakonskih predlogov, med drugim vladnega predloga novele zakona o financiranju občin, ki med drugim predvideva dodatna sredstva za zmanjševanje objektivnih razlik med občinami ter prinaša novosti na področju zadolževanja občin in sofinanciranja obveznosti občin z romskimi naselji.

DZ bi dan moral začeti z obravnavo predloga deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU med januarjem 2025 in junijem 2026, a je vlada v ponedeljek pozno popoldne v DZ poslala predlog za preložitev obravnave te točke v luči dogodkov zadnjih dni, "ki v že tako hitro spreminjajoče se geopolitične razmere v svetu vnašajo dodatno mero negotovosti" ter zaradi intenzivnih priprav na četrtkov izredni vrh EU o Ukrajini in krepitvi evropske obrambe.