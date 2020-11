Čeprav bi lahko, trije poslanci na seji niso sodelovali od doma #video

Poslanci Državnega zbora (DZ) imajo za delo od doma na voljo sistem, ki ga predsednik DZ Igor Zorčič označuje celo kot najboljšega na svetu. A ta naj bi bil zgolj za nujne primere, kakšni so pričakovani tudi v trenutnih razmerah, ki jih je povzročila pandemija. Danes so na seji DZ zaradi zdravstvenih razlogov manjkali trije poslanci, ki pa sistema niso uporabili, čeprav so za to izpolnjevali pogoje.