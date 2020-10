Državni zbor potrdil peti protikoronski zakon

Poslanci so sprejeli peti protikoronski zakon, ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe za blažitev posledic epidemije bolezni covid-19 in prinaša nove. Poudarek je na zaščiti delovnih mest, številni ukrepi segajo na področji zdravstva in socialnega varstva. Večina ukrepov bo veljala do konca tega leta, vrednost vseh skupaj je ocenjena na 420 milijonov evrov. Od 77 prisotnih poslancev jih je za zakon glasovalo 48, proti jih je bilo 29.

Predlog petega protikoronskega zakona sega na različna področja: tako kot večina dosedanjih ukrepov daje pomemben poudarek trgu dela, ob rasti števila okužb pa poudarja sistema zdravstva in socialnega varstva. Država jima bo pri obvladovanju širjenja virusa pomagala s finančno in strokovno pomočjo, za tam zaposlene uvajajo nove dodatke k plači.

Do dodatkov so bili upravičeni že po prejšnjih protikoronskih ukrepih, ki pa so se z razglasitvijo konca epidemije iztekli. "Prav je, da se jim ta dodatek prizna od 1. junija," je danes dejala Mojca Žnidarič (SMC). Za neposredno delo z bolniki in uporabniki socialnovarstvenih storitev v sivih in rdečih conah so ti dodatki predvideni pri 30 odstotkih plače, v primeru prerazporeditve pa pri 20 odstotkih.

Še naprej subvencioniranje čakanja na delo na domu

Podjetja bodo še naprej lahko izkoristila subvencioniranje čakanja na delo na domu, ki velja od sredine marca, prav tako bo plače za delavce v karanteni še najmanj do konca leta pokrila država. Z uveljavitvijo zakona bo to veljalo tudi za delavce, ki morajo ostati doma zaradi karantene, odrejene otroku. Če je otrok predšolski, bodo ta čas tudi oproščeni plačila vrtca.

Samozaposlenim bo zakon spet ponudil mesečni temeljni dohodek v višini 1.100 evrov za čas do konca tega leta. Država jim bo povrnila tudi izgubljeni dohodek za čas, ko zaradi karantene niso mogli opravljati svoje dejavnosti. Avtobusnim prevoznikom, ki v obdobju razglašene epidemije niso opravljali dela, bo država izplačala odškodnino, izvajalcem javnega potniškega prometa bo tudi subvencionirala stroške zaščitne opreme.