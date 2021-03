Poslanci bodo odločali o usodi šolske ministrice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec, ki so jo v državni zbor vložile opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB. Glede na napovedi bo ministrica interpelacijo najverjetneje prestala. Za razpravo je sicer predvidenih skoraj 16 ur.