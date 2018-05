POP TV: Poslovanje bolnišnice Valdoltra pod drobnogledom preiskovalnega urada

Nacionalni preiskovalni urad preiskuje Ortopedsko bolnišnico Valdoltra. Pod drobnogled so kriminalisti vzeli ortopeda in predstojnika oddelka za protetiko Simona Kovača. Preiskujejo nabavo protez do leta 2008 do 2011, saj sumijo, da je Kovač v tem obdobju večkrat prejel podkupnino od dobaviteljev. Kovač je vse obtožbe že zanikal.