Ponovno o prerazporeditvi članstva v delovnih telesih DZ

Koalicijsko-opozicijska razmerja v DZ so porušena, opozarjajo v opozicijskih LMŠ, SD, Levici, SAB in poslanski skupini nepovezanih poslancev.

Opozicija je zahtevala ponovno odločanje kolegija predsednika DZ o tem, še prej pa se bodo danes poskušali uskladiti na neformalnem delovnem posvetu, piše STA.

Kolegij predsednika DZ je v sredo s podporo koalicijskih SDS, NSi in SMC, opozicijskih SNS in DeSUS ter poslanca italijanske narodne skupnosti Feliceja Žiže odločil, da poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev Igor Zorčič, Janja Sluga, Branislav Rajić in Jurij Lep ne bodo člani delovnih teles DZ. To odločitev omogoča peti odstavek 33. člena poslovnika DZ, ki določa, da kolegij pri sestavi delovnih teles in določanju funkcij v njih lahko upošteva tudi poslansko skupino nepovezanih poslancev.

Opozicija napovedala uporabo obstrukcije delovanja državnega zbora

Sprejeta odločitev je opozicijo precej razburila. Zahtevali so ponovno odločanje kolegija predsednika DZ o sklepu, na tej podlagi pa se bodo odločali, kako naprej. V opozicijskih LMŠ, SD, Levici, SAB in poslanski skupini nepovezanih poslancev namreč opozarjajo na parlamentarno prakso glede sodelovanja nepovezanih poslancev v delovnih telesih, na parlamentarno demokracijo in tudi na to, da so koalicijsko-opozicijska razmerja v DZ porušena. V opozicijskih SNS in DeSUS namreč večinoma podpirajo vlado. Poleg tega so trije poslanci zapustili koalicijsko SMC.

Za oddajo 24UR ZVEČER je vodja nepovezanih poslancev Janja Sluga povedala, da so nepovezani poslanci kljub temu, da so se odločili za odhod v opozicijo, upravičeni do mest v delovnih telesih. "Če se onemogoča delo opoziciji, se onemogoča demokracijo. Z določenimi vzvodi se želi kaznovat nas oziroma tiste, ki ne želimo zgolj kimati. To je neka kazen, kar je lepo razvidno iz komunikacije koalicijskih partneric," je dejala Sluga. Ob tem opozicija napoveduje uporabo enega svojih najmočnejših orodij, in sicer obstrukcijo delovanja državnega zbora.

Bo koalicija ponovno poskušala z razrešitvijo Zorčiča?

Danes bodo ponovno poskušali doseči kompromis. To pa je verjetno povezano tudi z morebitnim ponovnim poskusom koalicije za razrešitev predsednika DZ Zorčiča, ki je ostal na funkciji tudi po izstopu iz SMC. Koalicija ga je konec marca poskušala razrešiti, a je na tajnem glasovanju za to glasovalo 45 poslancev, eden premalo. Po neuradnih informacijah utegnejo ponovno poskusiti v prihodnjih dneh, navaja STA.