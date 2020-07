Ponoči našli mrtvega padalca

Malo po polnoči so na območju planine Zaprikaj začeli pogrešati jadralnega padalca. Takoj je stekla iskalna akcija, padalca pa so našli mrtvega tri ure kasneje.

Kot poroča portal Uprave RS za zaščito in reševanje, so jadralnega padalca pogrešali od 0.16 naprej. V iskalni akciji so ob policiji sodelovali tudi gorski reševalci iz Tolmina, padalca pa so mrtvega našli ob 3.30. V dolino ga je prepeljal helikopter Slovenske vojske.