Ponoči bo zaprt avtocestni odsek Šentvid-Koseze

Dars je zaključil z glavnimi gradbenimi deli na avtocestnem odseku med predorom Šentvid in razcepom Koseze v Ljubljani, kjer je promet oviran od sredine marca. Zvečer bodo začeli odstranjevati delovno zaporo, zato bo avtocesta na tem odseku v noči na torek zaprta v obe smeri.

Zaradi odstranitve zapore bo avtocesta med priključkom Šentvid in razcepom Koseze zaprta v noči na torek, med 20. in 5. uro, so prek družbenega omrežja X sporočili iz Darsa.

Gre za obnovo 2,1 kilometra voziščne konstrukcije na obeh smernih voziščih avtoceste ter na delu razcepa Koseze in na posameznih krakih priključkov Podutik in Koseze. Promet na tem odseku je oviran od 16. marca, ko so stekla pripravljalna dela. Promet skozi predor Šentvid medtem vseskozi poteka normalno brez zapor.

Kot so takrat pojasnili na Darsu, je obnova vozne površine potrebna zaradi dotrajanosti vozišča ter izboljšanja prometne varnosti. Odsek, ki je bil zgrajen leta 2008, obsežnejših obnovitvenih posegov v 16 letih namreč ni bil deležen.

Vmesni ločilni pas bo po novem urejen v nezeleni izvedbi, postavljena pa bo betonska varovalna ograja. Cestna razsvetljava bo z vmesnega ločilnega pasu prestavljena na desni rob. Ob tem bodo urejene bankine, nova bo signalizacija, postavljen bo nov portal spremenljive prometne signalizacije.

Izvajalca gradbenih del sta v skupnem nastopu slovenska družba avstrijskega gradbenega velikana Strabag in njen partner KPL. Pogodbena vrednost del je nekaj manj kot 7,2 milijona evrov brez davka.