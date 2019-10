Ponekod sneg, popoldne suho, a oblačno

Ponoči se je meja sneženja spustila do 800 metrov nadmorske višine. V Podkornu, Ratečah in na Jezerskem je tudi rahlo snežilo. Kranjski policisti zato svetujejo, da je potreba po ustreznih pnevmatikah realnost še pred 15. novembrom. "Vozite previdno, ceste so spolzke," so zapisali kranjski policisti.

Sicer se bo dopoldne na Primorskem delno razjasnilo. Drugod bodo še manjše padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 m. Popoldne bo suho, oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem in gorah pretežno jasno. Drugod bo zjutraj in dopoldne oblačno ali megleno, popoldne se bodo oblaki trgali. Burja na Primorskem bo do večera povsod ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do okoli 15 stopinj Celzija.

V soboto znova padavine

V soboto bo na severovzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije bo začelo deževati. V višjih legah in ponekod po nižinah bo pihal jugozahodni veter.

V nedeljo bo oblačno s padavinami, več dežja bo v zahodni polovici Slovenije. Ob morju bo pihal jugo.