Policisti zaradi direktorske prevare ovadili 23-letnega Romuna

Kot so sporočili iz Policijske uprave Koper, so pred dvema letoma prejeli prijavo, da je v elektronskih poštnih sporočilih storilec, ki se je predstavljal kot direktor družbe, naročil, da finančna služba opravi nujno nakazilo sredstev v tujino. Z lažnim prikazovanjem dejstev v elektronskih sporočilih je storilec spravil v zmoto vodjo finančne službe, da je plačala neobstoječa računa v višini približno 16.000 evrov na bančni račun v Združeno kraljestvo. Zaradi posredovanja odgovornih v družbi na banki je bila sicer transakcija delno zaustavljena, še piše STA.

Videti je, kot da je bilo elektronsko sporočilo poslano z direktorjevega naslova

Policisti so z analizo elektronskih sporočil ugotovili, da so bila poslana z uporabo t. i. metode "direktorske prevare". V teh primerih se pošiljatelj lažno predstavlja z imenom in priimkom direktorja družbe in je videti, kot da je bilo elektronsko poštno sporočilo poslano z direktorjevega elektronskega poštnega predala, dejansko pa je bilo sporočilo poslano iz nekega drugega elektronskega poštnega naslova, ki je v upravljanju storilca kaznivega dejanja, piše STA.

V mednarodni akciji so pridobili podatke, ki so utemeljili njihov sum, da je Romun kot sostorilec sodeloval pri kaznivem dejanju. Protipravno pridobljena sredstva je preusmeril in s tem prikril njihovo sledljivost.