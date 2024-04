Začenja se nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil, ki bo trajala do 21. aprila, so sporočili iz Agencije za varnost prometa (AVP). V tem času bodo policisti izvajali poostrene nadzore, med drugim usmerjene v umirjanje hitrosti, nepravilno prehitevanje in psihofizično stanje voznikov, so napovedali.

Nadzore bodo policisti izvajali na cestnih odsekih, ki jih motoristi najpogosteje uporabljajo.

V letu 2023 je bilo na slovenskih cestah zabeleženih 1.220 prometnih nesreč z udeležbo motoristov in mopedistov. V teh prometnih nesrečah je umrlo 11 voznikov, kar pomeni zmanjšanje za 21 odstotkov glede na leto 2021, so v sporočilu za javnost navedli direktorico AVP Simono Felser.

To je najnižje zabeleženo število umrlih voznikov enoslednih motornih vozil od uvedbe elektronske podatkovne baze prometnih nesreč leta 1994. Toda vsaka smrtna žrtev je tragična, saj bi bilo večino tovrstnih nesreč mogoče preprečiti, je prepričana Felserjeva.

Vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun pa je poudaril, da sta najpogostejša vzroka nesreč motoristov neprilagojena hitrost in nepravilna stran in smer vožnje. "V nesrečah, v katerih motoristi niso povzročitelji, pa izstopa izsiljevanje prednosti voznikov ostalih motornih vozil in nepravilna stran in smer vožnje," so njegove besede navedli v sporočilu.

Lani je kar v 82 odstotkih primerov nesreč, v kateri je motorist umrl, ta tudi povzročil nesrečo. To je največ v zadnjem petletnem obdobju, so opozorili na agenciji. Značilnost motorističnih nesreč je, da se pripetijo v času motoristične sezone, torej med aprilom in oktobrom, največkrat konec tedna, med petkom in nedeljo, so dodali.