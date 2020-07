Policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi nesreče med kolesarjema

Včeraj sej je okoli 17. ure na kolesarski stezi ob Dunajski cesti v bližini naslova Dunajska cesta 56 v Ljubljani zgodila prometna nesreča med dvema kolesarjema. Policisti zaradi razjasnitve okoliščin nesreče prosijo neznanega kolesarja in vse morebitne očividce, da pokličejo na policijsko postajo Bežigrad, Posavskega 3 na telefonsko številko 01/589-60-00 ali na številko 113, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V nesreči sta bila udeležena kolesarka in kolesar. Kolesarka je vozila po kolesarski stezi iz centra proti Topniški ulici, pri tem pa naj bi jo prehitel kolesar, ki jo je pri tem bočno oplazil, zaradi česar je kolesarka izgubila nadzor nad kolesom in padla po vozišču. Kolesar, ki je brez ustavljanja odpeljal naprej, je bil moški, star med 20 in 30 let, kratkih črnih rahlo nakodranih las, oblečen je bil v sivo majico in črne hlače. Vozil je kolo črne barve.