Policisti prijeli šest migrantov, nekaj deset se jih je razbežalo

Okoli 11. ure dopoldne sta policista Policijske postaje Črnomelj pri kraju Nova Lipa opazila skupino ljudi, za katere sta posumila, da so nezakonito prestopili državno mejo. Šest tujcev sta prijela in zadržala, po oceni pa naj bi se od 30 do 40 tujcev razbežalo.

Da bi tujce izsledili, so vpoklicali več policistov novomeške policijske uprave, ki še vedno izvajajo aktivnosti za izsleditev, so sporočili novomeški policisti.

24ur.com je sicer poročal, da so tujci pri prestopu meje podrli tudi panelno ograjo, a so s policije sporočili, da so na podlagi prvih zbranih podatkov in razgovorov s tujci ugotovili, da so mejo nezakonito prestopili na kraju, kjer ni postavljene ograje, in da navedbe o podrti ograji ne držijo.

Slovenija in Italija nadaljujeta skupno nadziranje meje

Na meji med Slovenijo in Italijo se je s ponedeljkom iztekel sporazum o skupnem nadziranju meje z mešanimi policijskimi patruljami, kljub temu pa se tovrstno sodelovanje nadaljuje, a predvsem na območju Policijske uprave Koper, so sporočili s policije.

Mešane patrulje na slovensko-italijanski meji so se v skladu s sporazumom o policijskem sodelovanju izvajale od 1. julija do 30. septembra. V tem obdobju je bilo na območju Policijske uprave Koper izvedenih 46 mešanih patrulj, od tega 36 v Sloveniji in deset v Italiji. Skupno je bilo opravljenih 276 patruljnih ur. V mešanih patruljah je sodelovalo 12 slovenskih policistov, so pojasnili na policiji. Foto: STA Na območju PU Koper so letos do 30. septembra zaradi nezakonitega prestopa meje obravnavali 3.922 tujcev, kar je nekoliko več kot v enakem obdobju lani, ko so jih obravnavali 3.272. V obdobju izvajanja mešanih patrulj so na območju PU Koper zaradi nezakonitega prestopa zunanje meje obravnavali 1.922 tujcev. Lani so jih v istem obdobju obravnavali 1.785.

Kljub izteku omenjenega sporazuma pa se glede na stanje na področju nedovoljenih migracij na t. i. zahodnobalkanski migrantski poti izvajanje mešanih patrulj na območju PU Koper nadaljuje, in sicer neposredno na podlagi določil omenjenega sporazuma ter v okviru operativnih dogovorov s pristojnimi italijanskimi službami, pojasnjujejo na policiji.

Začeli so se tudi dogovori o začetku izvajanja določenih drugih oblik sodelovanja, ki jih omogoča sporazum - od skupnih analiz do oblikovanja skupne preiskovalne skupine. Kot pojasnjujejo, sta za to zainteresirani policiji obeh držav.

Na PU Koper ocenjujejo, da je delo mešanih patrulj dobro in učinkovito. Policisti, ki so sodelovali v mešanih patruljah so motivirani za tako obliko dela ter si neposredno izmenjujejo znanje, izkušnje in informacije v zvezi s problematiko nedovoljenih migracij.

Mešane patrulje PU Koper napoti na vsak dogodek, povezan z nedovoljenimi ilegalnimi migracijami, ki so lokacijsko na območju, predvidenem s sporazumom. Tako italijanski policisti tudi spoznavajo delo ter obseg problematike slovenske policije na področju ilegalnih migracij na zunanji schengenski meji, še poudarjajo na policiji.

Na območju PU Nova Gorica patrulj ni več

Na drugi strani pa so se na območju PU Nova Gorica odločili, da mešanih patrulj ne bodo nadaljevali. V obdobju izvajanja sporazuma je bilo na tem območju izvedenih šest mešanih patrulj, in sicer tri na območju Slovenije in tri na območju Italije. Mešane patrulje na tem območju so opustili že 9. avgusta. Tak dogovor je bil sprejet na delovnem razgovoru z italijanskimi varnostnimi organi, pojasnjujejo na policiji.

Na območju PU Nova Gorica so letos do 29. septembra obravnavali 190 oseb, ki so na nedovoljen način prestopile zunanjo mejo, torej mejo med Slovenijo in Hrvaško. V enakem obdobju lani so obravnavali 61 oseb. V obdobju izvajanja mešanih patrulj so obravnavali 42 oseb, v enakem obdobju lani pa 33, so še sporočili s policije.