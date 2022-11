Policisti posredovali zaradi kršitev javnega reda v središču Ljubljane

Po večkratnem pozivanju se je množica razšla. Po do zdaj znanih podatkih zoper množico niso uporabili prisilnih sredstev. Prav tako po do zdaj znanih podatkih v dogodku ni bila nobena oseba poškodovana oziroma na kraju ni potrebovala zdravniške pomoči.

Policisti so v soboto zvečer na prošnjo zaposlenih v enem izmed gostinskih lokalov posredovali v središču Ljubljane. Po do zdaj znanih podatkih je večja skupina mlajših oseb v lokalu in pred njim kršila javni red in mir ter se nasilno vedla do zaposlenih, so danes sporočili s policije in zanikali domnevno neprimerno ravnanje policistov.

Na kraju je okoli 20. ure posredovalo več patrulj, policisti pa so ob prihodu zaznali več ljudi, ki so kršili javni red in mir. Konkretno so kričali na zaposlene v gostinskem lokalu in se tako z njimi kot tudi medsebojno prerivali. Policisti so za vzpostavitev javnega reda uporabili prisilna sredstva zoper več posameznikov, ki so huje kršili javni red in mir ter niso upoštevali ukazov policije, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Skupina oseb je želela ovirati policijske postopke

V nadaljevanju je večja skupina oseb poskušala ovirati postopke policije. Med drugim so na ulici uporabljale pirotehniko.

Policija obvestila še zbira, okoliščine dogodka bodo še preverili

Postopek policije, upravičenost uporabe prisilnih sredstev, morebitne naknadne prijave poškodb in vse okoliščine dogodka bodo temeljito preverili v nadaljnjem postopku, so napovedali v sporočilu za javnost. Policisti prav tako nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh zaznanih kaznivih ravnanjih posameznikov in bodo ustrezno ukrepali.