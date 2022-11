Po hišni preiskavi zaradi prepovednih drog 46-letnik v pripor

Novogoriški kriminalisti so 9. novembra opravili hišno preiskavo pri 46-letniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Zasegli so več različnih vrst snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredili pripor.

Kot so danes sporočili s policijske uprave Nova Gorica, so bili med zaseženimi snovmi trije zavitki s posušenimi delci zelene rastline, manjši steklen kozarec s temno rjavo snovjo, 11 zavitkov rjave in bele grudičaste snovi, zavitek z belo in rjavo prašnato snovjo, ročno zvita cigareta z rjavimi posušenimi delci rastline, vrečki bele kristalne in bele prašnate snovi, za kar sumijo, da sta prepovedani drogi amfetamin in metamfetamin.

Kriminalisti so zasežene snovi poslali v nadaljnjo analizo.

Zasegli tudi druge predmete in pripomočke

Med hišno preiskavo na območju Mestne občine Nova Gorica so zasegli tudi druge predmete in pripomočke, ki jih je osumljenec uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj.

Gre za starega znanca policije

Šestinštiridesetletnega osumljenca, ki je sicer stari znanec policije, so pridržali in dan kasneje s kazensko ovadbo privedli v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku novogoriškega okrožnega sodišča. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Predkazenski postopek je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.