Oktobra največ nezakonitih prehodov meje v zadnjih letih

Policija je v tem letu zabeležila 21.467 nezakonitih prehodov meje, kar je za 161,1 odstotka več kot v istem obdobju lani, ko so jih zabeležili 8.222. Kot so sporočili s policije, so ilegalne migracije močno v vzponu. Trend naraščanja se je začel avgusta, oktobra pa so zabeležili 5.446 primerov, kar je največ od začetka leta 2019.

V tem letu je policija obravnavala 21.467 ilegalnih prehodov državne meje. Med njimi je bilo največ državljanov Burundija, Afganistana in Indije. Največ ilegalnih prehodov sta obravnavali koprska (55,6 odstotka) in novomeška (29,6 odstotka) policijska uprava.

Primerjava ilegalnih prehodov glede na državljanstvo s prejšnjimi leti Foto: Policija

Ilegalne migracije v vzponu

Kot so zapisali v policijskem poročilu, so ilegalne migracije močno v vzponu. Trend naraščanja se je začel avgusta, oktobra pa so zabeležili največ prehodov do zdaj, in sicer 5.446.

Primerjava trenda števila ilegalnih prehodov s prejšnjimi leti Foto: Policija

Zabeležili tudi največ izraženih namer podaje prošnje za mednarodno zaščito

Policija je v tem letu obravnavala 21.452 izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito, kar je za 413,9 odstotka več kot v istem obdobju lani, ko je bilo evidentiranih 4.174 namer. Največ prošenj so podali državljani Burundija, Afganistana in Indije. Poleg izraženih namer za mednarodno zaščito so od začetka ukrajinske krize sprejeli tudi 7.151 vlog za začasno zaščito.

Primerjava izraženih namer podaje prošnje za mednarodno zaščito s prejšnjimi leti. Foto: Policija

Letos zabeležili tudi več primerov nedovoljenih vstopov v državo

V tem letu so policisti obravnavali 1.339 primerov nedovoljenih vstopov na notranjih mejah v Republiko Slovenijo. Število je glede na isto obdobje v lanskem letu, ko so obravnavali 866 primerov, večje za 61,5 odstotka. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo so na mejnih prehodih v skladu z določbami zakonika o schengenskih mejah zavrnili 3.885 državljanov tretjih držav, od tega veliko večino na kopenski meji s Hrvaško. Število je glede na primerljivo obdobje v lanskem letu, ko so zabeležili 3.692 primerov, večje za 5,2 odstotka.

Zaradi nedovoljenega prebivanja v državi so obravnavali 3.631 tujcev, kar je v primerjavi z istim obdobjem v lanskem letu za 18,6 odstotka manj. Takrat so obravnavali 4.459 primerov. Na podlagi mednarodnih sporazumov je policija tujim varnostnim organom izročila 2.193 tujcev. Število je glede na primerljivo obdobje v lanskem letu, ko so zabeležili 3.495 primerov, manjše za 37,3 odstotka. Največ tujcev je bilo izročenih hrvaškim varnostnim organom.

Na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo je policija prek tujih varnostnih organov vrnila 357 oseb. Število je glede na lansko leto, ko so obravnavali 185 primerov, večje za 93 odstotkov.