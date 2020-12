Policisti iz gozda rešili premražene migrante

Ilirskobistriški policisti so ponoči prejeli klic migranta, ki je dejal, da so z družino nekje v gozdu in v težavah zaradi sneženja. S pomočjo gorskih reševalcev so jih zjutraj našli in oskrbeli.

Policija je klic prejela ob 2.18. Migrant je v angleškem jeziku dejal, da je z družino nekje v gozdu in da so zaradi sneženja v težavah. Policisti so skupaj z gorskimi reševalci in pripadniki vojske takoj začeli iskalno akcijo, pomagal pa jim je tudi prevajalec, ki je poskušal natančneje ugotoviti njihovo lokacijo.

Družino so našli zjutraj, noč pa so preživeli v improviziranem bivaku, ob tem pa so si zakurili tudi ogenj, so še sporočili s policije. Vseh šest članov družine (tri odrasle osebe in trije otroci) iz Afganistana so oskrbeli, po prvih ocenah pa so vsi zdravi. Policijski postopki še potekajo.