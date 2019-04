Policijska sindikata zaskrbljena nad izpolnjevanjem stavkovnih zahtev

V policijskih sindikatih so zaskrbljeni nad izvajanjem stavkovnega sporazuma. Ravnanje vladnih predstavnikov tako pred sklenitvijo sporazuma kot po njej po njihovih navedbah vse bolj kaže na to, "da gre za navidezno izvrševanje pravic". Na vlado sta sindikata zato naslovila pobudo, da svoje zastopnike pri dialogu z njimi zamenja.

V Sindikatu policistov Slovenije in Policijskem sindikatu Slovenije menijo, da trenutni vladni zastopniki ovirajo izvajanje podpisanega sporazuma, zato želijo, da se jih zamenja s takšnimi, ki "bodo v socialnem dialogu sposobni voditi dialog strokovno, zakonito, skrbno, vestno in pošteno" in ki bodo dajali primerno zavarovanje, da bodo pravice oziroma obveznosti izpolnjene.

Kritični do državne sekretarke

Vse od decembrskega sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v sindikatih namreč ugotavljajo, da se soočajo s "poskusi izigravanja in različnega tolmačenja zapisanih določb". Pri tem so kritični predvsem do državne sekretarke na ministrstvu za notranje zadeve Melite Šinkovec, ki po pooblastilu ministra Boštjana Poklukarja vodi dialog s sindikatoma glede uresničevanja sporazuma.

Različno razumevanje izpolnjevanja sporazuma se po navedbah sindikatov kaže v več točkah. Med drugim so spomnili, da so se v sporazumu dogovorili tudi o plačilu delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela po posebnem vladnem projektu v vrednosti 15 milijonov evrov, nato pa se je zataknilo pri različnem razumevanju, ali so v to vrednost vključeni tudi stroški delodajalca.