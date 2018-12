Policijska sindikata in vlada parafirali stavkovni sporazum

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki policijskih sindikatov in vladne pogajalske skupine so danes parafirali stavkovni sporazum. O tem, ali ta rešuje stavkovne zahteve policistov in zaposlenih na ministrstvu ter ali bodo prekinili več mesecev trajajočo stavko, bodo organi policijskih sindikati odločali v četrtek.