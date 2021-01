Policija včeraj izdala več kot 600 potrdil o karanteni #video

Na mejnih prehodih, kjer je mogoče hitro testiranje na koronavirus, so izdali 438 potrdil o karanteni na domu, preklicali pa so 3.470 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, saj pri teh potnikih okužbe s hitrimi testi niso potrdili.

Največ odločb so izdali na mejnem prehodu Obrežje, kjer je bilo izdanih 262 odločb in preklicanih 1.842. Na mejnem prehodu Metlika so izdali 83 odločb in preklicali 554 odločb, na Gruškovju so jih izdali 57 ter preklicali 744, na mejnem prehodu Središče ob Dravi pa so izdali 24 odločb in jih preklicali 105. Na mejnem prehodu Jelšane so izdali tri odločbe in preklicali 162 odločb, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pa so jih izdali devet in preklicali 63.

Tomaž Pečjak je sicer prebivalce ponovno spomnil, da morajo ob prestopu državne meje izpolnjevati tudi pogoje za uveljavljanje izjem po odloku o začasni delni omejitvi gibanja, ki omogočajo prestopanje občinskih meja. Pozval je, naj se pred potjo pozanimajo o stanju na cestah in se na pot dobro pripravijo, piše STA.