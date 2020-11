Policija svari: Ne nasedajte tem goljufijam

Na območju Policijske uprave Koper in Policijske uprave Nova Gorica v tem letu beležijo večje število prijav oškodovancev, ki so prek različnih platform za finančno trgovanje vlagali svoja denarna sredstva, zatem pa so bili zaradi tega oškodovani za večje vsote denarja. Prijave pristojni obravnavajo kot kazniva dejanja goljufije.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, sta od konca aprila do danes koprska in novogoriška uprava skupaj prejeli šest podobnih prijav, pri katerih so bili prijavitelji oškodovani od 17 tisoč evrov do 98 tisoč evrov. Prijave pristojni obravnavajo kot kazniva dejanja goljufije. Platforme oziroma spletne strani, na katerih so oškodovanci trgovali, in finančni instrumenti, s katerimi so trgovali, so bili različni. Skupna značilnost vsem naznanjenim goljufijam pa je obljuba hitrega zaslužka.

Agenti so se predstavljali kot borzni posredniki

Oškodovanci so v večini primerov prišli v stik s tako imenovanimi "agenti" prek interneta. "Agenti" oziroma zastopniki družb, za katere oškodovani vlagatelji sploh niso vedeli, kdo dejansko so, so se predstavljali kot borzni posredniki, ki že vrsto let delujejo na področju investicijskih vlaganj in pri tem sodelujejo s svetovno priznanimi borznimi hišami. Na ta način so pridobili zaupanje vlagateljev - kasnejših oškodovancev, da so jim nakazovali sredstva za investicijska vlaganja.

Denar so nakazovali večinoma na tuje bančne račune, s teh pa so storilci z nadaljnjimi bančnimi transakcijami prek različnih tujih bančnih računov poskušali denarju zakriti izvor oziroma zakriti sled pridobljenemu premoženju. Ugotovljeno je bilo, da so platforme oziroma spletne strani, na katerih so prijavitelji trgovali, zelo dobro izdelane. "Gibanje vrednosti delnic, indeksov, kriptovalut, obveznic ter surovin je na teh platformah resnično takšno, da daje oškodovancem občutek resničnega vlaganja in trgovanja," so ob tem še pojasnili na policiji.

V večini primerov oškodovanci prepoznajo goljufijo, ko želijo vloženi denar v celoti "pobrati" s trgovalnih platform. Policija ob tem opozarja, naj bodo občani pri investicijskem vlaganju previdni in naj ne nasedajo obljubam o visokih zaslužkih.

Več na uradni strani POLICIJE.