Policija s številnimi opozorili pred sredinim protestom anticepilcev

Kljub temu, da je koronavirus močno udaril Slovenijo, je za jutri v Ljubljani napovedan nov shod nasprotnikov cepljenja in drugih ukrepov za omejitev virusa. Policisti bodo zaradi zagotovitve varnosti omejili gibanje na določenih mestih v središču Ljubljane. Območje shoda bo videonadzorovano. Ob tem opozarjajo, da na shode ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, kot so pirotehnična sredstva, palice, orodje ... Zaradi varnosti udeležencem odsvetujejo, da na shod prihajajo z otroki.

Policija je seznanjena z informacijami o jutrišnjem načrtovanem javnem shodu v Ljubljani. Shod doslej ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. rediteljska služba, zapore cest, določen program ... V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov.

Udeležencem odsvetujejo, da na shod prihajajo z otroki

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostoru, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala takratnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.

Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje na določenih mestih. Območje shoda bo videonadzorovano. Opozarjajo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, kot so pirotehnična sredstva, palice, orodje ... Zaradi varnosti udeležencem odsvetujejo, da na shod prihajajo z otroki.

S PU Ljubljana so sporočili, da morajo policisti ob hujših in množičnih kršitvah ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na ta način mogoče zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost vsem udeležencem shoda.

V skrbi za njihovo varnost udeležencem svetujejo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih snovi).

V takšnih primerih, še posebej pa ob hujših in množičnih kršitvah, jim priporočajo, naj se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih protestnikov. Tudi v primeru tako hudih kršitev, da bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo. Z umikom oziroma izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem pa prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru ter odpravi vseh vrst ogrožanj.

Tokrat bo ograjen celoten Trg republike

Policisti med drugim sporočajo, da bo zaradi predvidene športne prireditve ob koncu tedna organizator skladno z dovoljenjem že danes in jutri ter tudi v dneh do konca prireditve ogradil prireditveni prostor na Trgu republike. V praksi to pomeni, da bo ograjen celoten Trg republike, kjer bodo postavljeni tudi šotori in preostala oprema, potrebna za izvedbo športnega dogodka. Zaradi tega bo gibanje in zbiranje ljudi na tem mestu oteženo. Zato vse prosimo, da upoštevajo ukrepe, ki jih bo za varovanje območja zagotovil organizator, ter navodila in ukaze varnostnih služb na tem območju.

Ker obstaja možnost, da bodo zaradi poteka neprijavljenega shoda zaprte določene ulice in ceste na območju središča Ljubljane, voznikom svetujejo, da v času shoda ne opravljajo nenujnih voženj v smeri središča in naj raje uporabljajo obvoze prek ljubljanskega avtocestnega obroča. Tudi na splošno spodbujajo, naj morebitni udeleženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. Cestne povezave namreč pogosto uporabljajo tudi ekipe za reševanje in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi.

Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Zato organizatorje pozivajo, naj demonstracije prijavijo, udeležence pa pozivajo, naj to pravico uveljavljajo mirno in strpno, v dobrobit vseh, ki se v tistem času nahajajo na tem prostoru, so še sporočili s PU Ljubljana.