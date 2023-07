Policija: Pogrešani ima duševno bolezen, pomembno je, da ga hitro najdemo

Evgen Govekar, direktor PU Nova Gorica, je povedal, da ima 21-letni Tilen Šuber duševno bolezen in posebno zdravstveno oskrbo, "zaradi česar je zelo pomembno, da ga čim prej najdemo". Dodal je, da pogrešani ni nevaren za okolico, so sporočili s PU Nova Gorica.

21-letnika iščejo tudi s pomočjo termokamer

Iskalne akcije potekajo na območjih policijskih uprav Koper, Nova Gorica in Kranj. Doslej so se odzvali na deset klicev o domnevni zasleditvi pogrešanega, a so se navedbe krajanov izkazale za napačne. Iskalne akcije pa izvajajo tudi ponoči, s pomočjo termokamer.

Šuberja so iskali na območju Tolminskih korit, kjer so ga iskali že v začetku maja in ga takrat po dvodnevnem iskanju tudi našli. Pretekli konec tedna so ga iskali tudi na območju Breginjskega kota, Breginja, Kobarida, Robiča ter dolin Nadiže in Soče. Več iskalnih akcij izvajajo tudi na območju Kopra, Olma in Gažona.

V akcijah sodelujejo številni pripadniki civilne zaščite in gorske reševalne službe, gasilci, vodniki za iskanje pogrešanih oseb s službenimi psi in domačini. Pogrešanega iščejo z različnimi tehničnimi sredstvi, helikopterjem in termovizijo.

Govekar je dodal, da so vseskozi v stikih s svojci pogrešanega in si izmenjujejo informacije. "Prebivalcem se zahvaljujejo za vse dodatne informacije in pozivamo, da nam nudijo pomoč pri iskanju pogrešanega mladostnika z dodatnimi informacijami," je še dejal.

21-letnik je visok približno 182 centimetrov, je suhe postave in težak približno 75 kg. Ima nekoliko daljše temne rjave lase, modre oči, oblačen je v kratke hlače in črno majico brez rokavov, obut v črne športne copate znamke Nike. Na levi roki (podlahti) ima brazgotino od ureznine.