Policija preiskuje sum nezakonitega lova mlade risinje

Od leta 2019 so v Slovenijo pripeljali deset risov, med njimi sedem samcev in tri samice. Vsi so opremljeni z GPS-telemetrično ovratnico, prek katere jih spremljajo in proučujejo njihovo vključenost v populacijo risov pri nas. Foto: STA

Biologi biotehniške fakultete, ki delujejo v okviru projekta Life Lynx, med drugim namenjenega reševanju populacije risov pri nas, so sredi maja na območju Dolenjske našli na silo odtrgano telemetrično ovratnico in madeže krvi. Ker se je izkazalo, da kri pripada mladi risinji, je policija sprožila preiskavo suma nezakonitega lova risinje.

Kot so pojasnili na spletni strani projekta Life Lynx, so se partnerji z ljubljanske biotehniške fakultete na teren na območju Lovske družine Struge na Dolenjskem odpravili po tem, ko je telemetrična ovratnica mlade risinje poslala signal smrtnosti. Gre za risinjo Nežo, ki je potomka doseljenega risa Goruja in rezidenčne risinje Teje. Neža se je sicer februarja letos ujela v past na območju ribniške Male Gore, po dogodku pa so ji strokovnjaki tudi namestili telemetrično ovratnico.

Vzorec krvi sprožil preiskavo

O odtrgani ovratnici so takoj obvestili tudi policijo, ki pa samo na podlagi "vidno odtrgane" ovratnice ni sprožila preiskave. Kot so navedli, so pozneje s pomočjo psa našli tudi madeže krvi, z genetsko analizo odvzetega vzorca pa nato potrdili, da gre za kri mlade risinje, kar je bil tudi razlog za to, da je policija sprožila preiskavo suma nezakonitega lova.

Po njihovih informacijah preiskava primera še ni končana, sodelavci projekta Life Lynx pa si ob tem želijo, da bi zgodba dobila epilog in da v prihodnje do tovrstnih dogodkov ne bi več prihajalo.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, trenutno v primeru domnevne smrti risinje vodijo predkazenski postopek zaradi nezakonitega ravnanja z zavarovanimi prostoživečimi živalskimi vrstami in ne za krivolov, za katerega je zagrožena kazen zapora do treh let.

O dogodku so bili obveščeni 12. maja, v preiskavi pa poleg policistov iz Dolenjskih Toplic sodelujejo tudi kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto. "Opravljen je bil ogled kraja najdbe strgane ovratnice in okolice, pri čemer so policiji dragoceno pomoč nudili tudi uslužbenci Zavoda za gozdove Slovenije in biotehniške fakultete," so izpostavili novomeški policisti.

Pomagajo tudi pri Lovski zvezi Slovenije

V juliju so na novomeško okrožno državno tožilstvo poslali poročilo o izvedenih ukrepih, saj po njihovih navedbah trenutne ugotovitve ne zadoščajo za podajo kazenske ovadbe. Dodali so, da s preiskavo še niso zaključili, saj še vedno čakajo izsledke podrobnejših preiskav najdene ovratnice in podatke Lovske zveze Slovenije (LZS), za katere ocenjujejo, da bi lahko kriminalistom pomagale pri razjasnitvi primera.

Kot so izjavo predsednika LZS Lada Bradača povzeli na spletni strani Life Lynx, "bo vsak pravnomočno obsojen član lovske organizacije za nezakonit uboj katerekoli prostoživeče živali za vedno črtan iz lovske organizacije".

Sodelujoči pri projektu, ki ga vodi Zavod za gozdove Slovenije, iz Slovenije pa v njem sodelujejo še LZS, biotehniška in veterinarska fakulteta ljubljanske univerze ter Zavod RS za varstvo narave, v Slovenijo in na Hrvaško z mednarodnim sodelovanjem doseljujejo rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov ter s tem preprečujejo izumrtje dinarsko-jugovzhodno alpske populacije risov.