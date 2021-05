Policija poziva k previdnosti: v Lipoglavu opazili medveda

In res je s posnetka razvidno, da gre za medvedjega mladiča, ki je hodil po cesti pred občanom in nato stekel v bližnji gozd.

Policijska uprava Celje je o pojavu medveda obvestila predstavnike Lovske družine Loče, ki so pregledali območje.

Policija: Bodite pozorni na prisotnost medveda

"Glede na to, da se bodo danes mnogi odpravili na tradicionalne prvomajske pohode, opozarjamo občane predvsem na območju Loč, Ponikve in Slovenskih Konjic, naj bodo, kljub temu da je možnost srečanja z medvedom majhna, na njegovo prisotnost pozorni."

Ob tem so dodali, da medveda v gozdu načeloma srečamo le v redkih primerih, saj nas ta običajno opazi prej in se umakne, ker človek zanj predstavlja naravnega sovražnika. Do težav lahko pride, če medveda s svojo prisotnostjo presenetimo in se znajdemo v njegovi neposredni bližini, ko nas ne pričakuje in nima časa za umik. Prav tako je lahko nevarno, če se znajdemo med medvedko in mladiči.

Med sprehodom po gozdu imejte pse na povodcih

Problem na sprehajalnih poteh lahko predstavljajo psi, ki niso na povodcu in napadejo medveda, ker želijo zaščititi lastnika. Pes se bo zapodil proti medvedu in medved se bo branil. Pes se bo prestrašil ali umaknil in pritekel nazaj k lastniku, medved bo šel za njim in v tem primeru lahko napade tudi lastnika. Zato pozivajo vse skrbnike psov, naj jih imajo med sprehodom na povodcu.

Kljub temu da je možnost srečanja z medvedom majhna, naj se pohodniki na omenjenem območju čim manj zadržujejo, če pa že, naj bodo glasni, naj se med sabo pogovarjajo in s tem medveda opozorijo na svojo prisotnost. Medved se bo praviloma umaknil, so še sporočili iz PU Celje.