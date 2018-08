Iz Triglavske severne stene s helikopterjem reševali ujeta Madžara

Sneg v gorah bistveno spreminja težavnost ture oziroma jo zelo povečuje. Večja je predvsem nevarnost zdrsov in padcev tudi na položnejših terenih. Situacija pred in po sneženju je prikazana na zgornjih slikah Triglava.

Zvečer okoli 21. ure pa so policisti in gorski reševalci intervenirali še v klicu na pomoč dveh nizozemskih planincev, ki sta se izgubila pri sestopu s Stola. Policijski helikopter ju je našel okoli 23.30. Nepoškodovana sta bila peš pospremljena v dolino.

"Pripravljenost, oprema in čas v gorah igrajo ključno vlogo. Pripravljenost pomeni, da je nekdo pot sposoben premagati od izhodišča do vrha in nazaj ter da je opravil ustrezne poizvedbe in ve, kam se odpravlja. Brez opreme v gorah nima nihče kaj iskati, prilagojena pa mora biti sami turi in človeku, ki jo uporablja," opozarja policija in dodaja:

"Pri vsem šteje tudi čas. Velika razlika je v tem, kdaj je nekdo mislil, da bo nekam prišel, in kdaj je dejansko prišel tja. Ta časovna razlika lahko pomeni, da bo planinca lahko prehitela tema, in če pride do tega, bo tisti, ki ne pozna poti in nima ustrezne opreme, v veliki nevarnosti. Upoštevajte to."

