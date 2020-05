Policija išče moškega. Ga prepoznate?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija prosi za pomoč pri iskanju starega znanca policije - 35-letnega Janeza Koce iz Lokev pri Črnomlju. 9. maja je moški v Črnomlju izkoristil krajšo odsotnost stanovalca, vlomil v stanovanjsko hišo, odtujil zlat nakit in povzročil premoženjsko škodo. Ker gre za nepredvidljivo osebo, ki ima pri sebi najverjetneje nezakonito orožje, bi bil lahko nevaren za okolico. Če osebo na spodnji fotografiji prepoznate, policija prosi, da to sporočite na številko 113, na anonimni telefon 080 1200 ali prek eUprave.

Kot so sporočili s policijske uprave Novo mesto, kriminalisti in policisti vse od naznanitve kaznivega dejanja izvajajo številne aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Po nekaterih podatkih se pred prijetjem skriva na območju Bele krajine, natančneje na območju Črnomlja.

V zadnjih desetih letih so kriminalisti in policisti Janeza Koco obravnavali zaradi 31 premoženjskih kaznivih dejanj in več kaznivih dejanj z elementi nasilja (poskus umora, grožnje policistom, napadi na policiste ...). Večkrat je bil pravnomočno obsojen na večletne zaporne kazni.

