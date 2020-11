Policija bo zaradi protesta okrepila prisotnost v središču prestolnice

Na policiji v luči napovedanega petkovega protivladnega protesta opozarjajo, da bo v središču prestolnici zvečer okrepljeno število policistov. Ti bodo med drugim nadzirali tudi spoštovanje vladnih odlokov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Možje v modrem bodo med drugim pozorni na kršitve glede nošenja mask in neupravičenega prehajanja občinskih meja. Glede na to, da protivladni protestniki napovedujejo demonstracije v avtomobilih, bi lahko vozniki na nekaterih cestah v ožjem središču mesta naleteli na prometne zamaške.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so že v četrtek zaradi morebitnega protestnega shoda okrepili prisotnost policistov v središču prestolnice. Protestov na koncu ni bilo, so pa policisti opravili poostren nadzor v povezavi s kršitvami odloka o omejitvi gibanja. Med drugim so zabeležili devet kršitev nenošenja maske, dve kršitvi neupravičenega prehajanja med občinam in tri kršitve zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Policija poziva ljudi, naj spoštujejo vladne odloke za zajezitev virusa

Na ljubljanski policijski upravi okrepljeno prisotnost policistov in nadziranje upoštevanja veljavnih odlokov za preprečevanje covid-19 v mestu napovedujejo tudi za danes zvečer, ko je v prestolnici napovedan shod protivladnih protestnikov v avtomobilih. Protivladni shod z začetkom ob 19. uri je včeraj na družbenem omrežju Facebook napovedal eden od neuradnih organizatorjev petkovih protestov Jaša Jenull.

Na policiji poudarjajo, da bo območje morebitnega shoda videonadzorovano, ljudi pa pozivajo, naj upoštevajo navodila policije in spoštujejo vse veljavne vladne odloke za zajezitev širjenja okužb. Glede na to, da so protestniki napovedali, da bodo tokrat demonstrirali tudi z vožnjo po ožjem središču prestolnice, utegne na nekaterih cestah priti do prometnih zastojev.