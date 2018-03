Na Obali že sneži. Polarni mraz se poslavlja. #foto #video

V najbolj mrzlo jutro so se danes prebudili na Štajerskem in v Pomurju. Živo srebro se je tam ponekod spustilo do -20 stopinj Celzija. Predvsem na jugu in zahodu je že začelo rahlo snežiti, nekaj snežink so deležni tudi na Obali.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: Andrej Peroša

Ponekod na jugu in zahodu države je že začelo snežiti, prav tako sneg naletava na Obali.

Na Ptuju zjutraj -20 stopinj Celzija

Četrtkovo jutro je bilo najbolj mrzlo na Štajerskem in v Pomurju. Vremenoslovci agencije za okolje (Arso) so na Ptuju namerili -20, v Mariboru in Radencih -19, v Murski Soboti pa -18 stopinj Celzija. Danes bo sicer sprva še zelo mrzlo, a bo proti večeru mraz popustil.

Foto: sneg na Obali

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Najvišje dnevne temperature bodo danes od -8 do -4, po nižinah Primorske okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletni strani Arsa.

Na Primorskem nevarnost poledice

Ponoči bo na Primorskem sneg prehajal v dež, ponekod bo mogoča poledica. Ponekod v notranjosti Slovenije bo rahlo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -4 stopinje Celzija, ob morju in na Goriškem okoli ledišča.

vreme.siol.net. Spremljajte vremensko napoved na

Jutri bo oblačno. V notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo, na Primorskem pa rahlo deževalo. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -7 do -3, na Primorskem od 1 do 5 stopinj Celzija.

Razjasnitev šele v nedeljo

V soboto bo pretežno oblačno, predvsem na severu in vzhodu se bo prehodno delno zjasnilo. Popoldne se bodo na zahodu spet začele pojavljati rahle padavine.

V nedeljo se bo delno razjasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Topleje bo.