Poklukar ob začetku šole izpostavil skrb za varnost

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v poslanici ob začetku novega šolskega leta izpostavil pomen zagotavljanja varnega in spodbudnega šolskega okolja. Aktivnosti policije, šol, staršev in občin so tako usmerjene v preprečevanje nasilja, vandalizma in drugih oblik neprimernega vedenja na šolah. Posebno mesto ima varnost v prometu.

"Novo šolsko leto prinaša novo znanje, nova prijateljstva in lepe, nepozabne spomine. Da bo res tako, pa mora biti šolsko okolje prostor varnosti, zaupanja in spoštovanja, torej prostor, kamor nasilje, grožnje in nestrpnost nimajo vstopa," je pred prvim šolskim dnem zapisal minister.

Minister: Bistveno je dobro sodelovanje na ravni ministrstev in policije

Po njegovih besedah je stalna naloga pristojnih zagotavljati varno okolje za vse otroke in mladostnike, pa tudi za učitelje in druge delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Tu je, tako minister, bistveno dobro sodelovanje na ravni ministrstev in policije ter drugih državnih ustanov ter preventivno in aktivno delo neposredno z vrtci in s šolami ob zaznavi kakršnegakoli odklonskega dejanja.

Ob začetku novega šolskega leta zato policija v sodelovanju z vodstvi šol, učitelji, starši ter lokalnimi skupnostmi po Poklukarjevih navedbah posebno pozornost namenja zagotavljanju varnega in spodbudnega šolskega okolja.

"Z otroki se pogovarjajte, jih poslušajte, skušajte prepoznati njihove stiske"

Aktivnosti so usmerjene v preprečevanje medvrstniškega nasilja, spletnega nasilja, vandalizma in drugih oblik neprimernega vedenja, ki se lahko pojavijo v šolskih prostorih in njihovi okolici. Pri tem minister izpostavlja pomen sprotnega obveščanja šol o zaznanih tveganjih ter izvajanje preventivnih programov in pogovorov z učenci in starši. "Zato je tu na mestu moj poziv tako staršem kot učiteljem, da se z otroki pogovarjajo, jih poslušajo in skušajo prepoznati njihove stiske in jim pravočasno pomagati," je navedel Poklukar.

Prvi šolski dnevi so posebna prelomnica tudi v prometu. Na cestah je več otrok, tudi prvošolcev, ki lahko v razposajenosti pozabijo na pravilno vedenje v prometu. Foto: Ana Kovač

Spomnil je, da so se na slovenskih šolah že srečevali z grožnjami, tudi resnimi, in na podlagi tega naredili pomemben korak k varnosti. Vzpostavljen je bil protokol o obveščanju in ukrepanju ob grožnjah v šolah in tudi na fakultetah, ki po ministrovih pojasnilih zagotavlja jasno določene postopke. Protokol nenehno nadgrajujemo in izboljšujemo glede na njegovo uporabo v praksi, je zagotovil Poklukar. Pomembno je po njegovem prepričanju to, da smo na varnostne dogodke pripravljeni - tudi z več operativnimi vajami na šolah in vajami evakuacij.

Apel voznikom: Poskrbite za varne poti v šolo in iz nje

Prvi šolski dnevi so posebna prelomnica tudi v prometu. Na cestah je več otrok, tudi prvošolcev, ki lahko v razposajenosti pozabijo na pravilno vedenje v prometu. "Zato smo tukaj odrasli - vozniki in drugi udeleženci v prometu, da poskrbimo za varne poti v šolo in iz nje," je zapisal minister ter voznike pozval, da so še posebej na šolskih poteh osredotočeni le na vožnjo in da vozijo odgovorno, umirjeno in strpno.

Policija je tradicionalno okrepila svojo prisotnost v okolici šol, kjer voznike in druge udeležence v prometu opozarja varnost ter na skorajšnji prihod prvošolcev in drugih šolarjev v na šolskih poteh. Policisti bodo po ministrovih napovedih tudi v naslednjih dneh pregledovali varne poti v šolo in opravljali nadzor nad prometom, vključno z meritvami hitrosti, kontrolo organiziranih prevozov otrok, uporabo varnostnega pasu in otroških sedežev ter kontrolo morebitne vožnje pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog.