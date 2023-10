Poklukar: Na mejah s Hrvaško in Madžarsko v prvih urah nadzora brez posebnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O koloni vozil na mednarodnem mejnem prehodu Pince sicer poročajo iz murskosoboške policijske uprave, kjer pravijo, da je za prestop meje treba čakati približno pol ure, do jutra pa so na omenjenem prehodu z Madžarsko vstop v državo zavrnili šestim tujcem.

Danes uvedeni nadzor notranje meje EU s Hrvaško in Madžarsko po besedah ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja poteka brez posebnosti. Po podatkih, ki mu jih je posredoval generalni direktor policije, je tudi promet večinoma tekoč, je za STA povedal ob robu današnjega obiska savinjske regije.

"Želim si, da ne bi prihajalo do zastojev, čeprav tudi ti niso izključeni ob kakšnih bolj obremenjenih dnevih," je dejal notranji minister, ki vseeno verjame, da bodo tako državljani Slovenije kot tudi tujci, ki prihajajo v našo državo, razumeli, da gre za začasen in sorazmeren ukrep, vzpostavljen zaradi morebitne teroristične grožnje, kot je to storila skoraj vsa Evropa.

Po njegovih podatkih policija za zdaj posebnih odkritij v smislu ogrožanja varnosti ne beleži, občasno le kakšen nezakonit prehod meje, ki pa je pravzaprav stalnica. "V prvih nekaj urah sicer na mejah vse poteka normalno," je še dodal Poklukar.

Ob uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje, prestopajo državno mejo na 14 prehodih po Sloveniji, tam bo policijski nadzor stalen. Na 18 prehodih, kjer stalne prisotnosti policije ne bo, pa jo lahko prehajajo le tisti, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU. Nekatere točke lahko prehajajo le obmejni prebivalci z dovolilnicami.