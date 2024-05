Pohitite in si zagotovite 2000 evrov za svojo sončno elektrarno #nagradnaigra

Končni datum za izgradnjo sočnih elektrarn po sistemu netmeteringa se vedno bolj približuje. Vsi, ki ste prejeli soglasje, da lahko na svoji strehi postavite samooskrbno elektrarno, kjer bosta poraba in proizvodnja obračunavani na letni ravni, imate za to čas le še dobrega pol leta, to je do 31. decembra 2024. Morda se vam to zdi še dosti. A pozor – tako montaža in še posebej priklop elektrarne na omrežje zahtevata čas. Prav tako so trenutno na voljo še subvencije, kjer so sredstva omejena. Zdaj je zato ključen trenutek, da izberete zanesljivega partnerja za izgradnjo sončne elektrarne.

Številne zadovoljne stranke, ki že uživajo v prednostih lastne sončne elektrarne, priporočajo izbiro podjetja SONCE energija, kjer sončno elektrarno po najvišjih standardih kakovosti hitro in optimalno glede na vaše potrebe montirajo izkušeni strokovnjaki z več kot 20-letnimi izkušnjami v energetiki. Poleg tega nagrajencu te nagradne igre sončno elektrarno izgradijo dva tisoč evrov ceneje!

Preberite, zakaj je prav SONCE energija prava izbira za vas, sodelujte v nagradni igri in se pridružite številnim zadovoljnim Slovencem, ki so s SONCE energijo že postali samooskrbni.

Celostna storitev po vaši meri

Nudijo celostno storitev postavitve sončne elektrarne, vključno z ureditvijo dokumentacije, pridobitvijo subvencije, možnostjo ureditve ugodnega financiranja ter svetovanje, da bo sončna elektrarna glede na vašo porabo električne energije, streho in osvetlitev najprimernejša.

Sončno elektrarno lahko postavijo že v enem tednu

Strankam zagotavljajo zelo kratke roke za postavitev sončne elektrarne. Ob pridobljenem soglasju za postavitev in urejeni strehi za montažo lahko sončno elektrarno postavijo tudi v enem tednu. Vseeno odsvetujejo čakanje na jesenske mesece in zanašanje na ugibanja, da bi država rok za postavitev sončne elektrarne podaljšala na prihodnje leto. Vsem, ki imajo soglasje za priklop in s tem namen, da lastno sončno elektrarno postavijo še letos, svetujejo, da se nanje obrnejo čim prej. To je smiselno tudi zato, ker so sredstva za pridobitev subvencij države za izgradnjo sončnih elektrarn po sistemu netmeteringa omejena. Poleg tega je poleg montaže elektrarne do konca leta treba elektrarno tudi priklopiti v omrežje. Priklop izvaja lokalno distribucijsko podjetje, roki za njegovo ureditev pa so različni, zato se v tem delu zadeva lahko zavleče.

Izkušeni strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami

Podjetje združuje strokovnjake z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju obnovljivih virov, ki so do zdaj uspešno izvedli že več kot pet tisoč projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za gospodinjstva, kmetije, podjetja, industrijske objekte in skupnostne samooskrbe.

Ponujajo izjemno kakovostne in preizkušene solarne panele

Svojim strankam zagotavljajo sodobne, izjemno varne, kakovostne in testirane solarne panele preverjenih proizvajalcev, s katerimi sodelujejo že leta. Stranki ponudijo panele, ki bodo glede na njene potrebe omogočili maksimalni izkoristek glede na ceno. Njihove sončne elektrarne imajo tudi dveletno splošno garancijo za dobro izvedbo del. Kasneje pa velja še garancija na posamezne dele.

Svojo sončno elektrarno SONCE energije lahko uporabnik nadzira kar prek aplikacije. Pri odkritju morebitnih napak lahko nekatere odpravijo kar na daljavo, če pa je potreben fizični pregled, serviserji podjetja na pomoč priskočijo kar se da hitro.

Potrebujete tudi baterijski hranilnik, toplotno črpalko, električno polnilnico …? Ni problema!

Podjetje zagotavlja tudi dobavo in montažo baterijskih hranilnikov, za katere je prav tako mogoče pridobiti subvencijo države. Poleg tega dobavlja in montira tudi avtomatske upravljalnike sončnih elektrarn z baterijskim hranilnikom, toplotne črpalke in električne polnilnice.

Z viški proizvedene elektrike lahko poljubno razpolagate

SONCE energija je ekskluzivni partner SunContracta, s čimer vam omogoča samostojno razpolaganje z vso proizvedeno elektriko vaše sončne elektrarne. Proizvedene viške je tako mogoče ne le prenesti v naslednje koledarsko leto in jih porabiti takrat, ampak jih je mogoče tudi prenesti na drugo odjemno mesto – na vikend, stanovanje v najemu, k staršem, otrokom, prijateljem …