Pogrešano Urško iz Slovenj Gradca iščejo peš in iz zraka

Policija in gorski reševalci danes v gorah na območju Jezerskega nadaljujejo iskanje pogrešane 36-letne Urške Salentiger, ki je pogrešana od 25. aprila. Policisti so njeno vozilo našli na parkirišču za Češko kočo na Jezerskem.

Že včeraj so letalska in gorska policijska enota ter jezerski gorski reševalci preverili večje območje jezerskih gora z vrhovi ter pobočja s pristopi vse do Okrešlja in Brane. Danes se iskalna akcija nadaljuje, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Znova sodelujejo gorski reševalci GRS Jezersko, policijski helikopter in policijski droni ter gorska policijska enota.

Razmere so zelo nevarne

Pregledali bodo vrhove, grebene, postojanke, bivake, klasične vpisne knjige na vrhovih na širšem območju Jezerskega z okolico in preverili možne smeri hoje. Išče se peš in iz zraka.

Jezerski gorski reševalci opozarjajo na veliko nevarnost proženja snežnih plazov in na skalne podore. Snega je še veliko, zadnje dni pa je prišlo do večjih otoplitev, zato je tudi veliko plazov. Razmere so zelo nevarne.

Točnega opisa oblačil pogrešane osebe sicer ni, je pa najverjetneje nosila oranžno bundo in sive pohodniške hlače ter uporabljala večji nahrbtnik temne barve.

Svojci 36-letno Urško Saletinger iz Slovenj Gradca, sicer s stalnim prebivališčem v Ljubljani, pogrešajo o nedelje, 25. aprila. Pogrešana je visoka okoli 172 centimetrov, suhe postave, ima temne kostanjeve lase in nosi temna očala.

Kdor ima informacije o njej, naj podatke sporoči na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.