Pogrešano osebo našli mrtvo v reki Krki

Sinoči so v Soteski v občini Dolenjske Toplice policisti in gasilci iskali pogrešano osebo in jo našli v reki Krki. Brez znakov življenja so jo našli ujeto med vejami.

Ob 19.53 so v kraju Soteska v občini Dolenjske Toplice gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in Prostovoljnega gasilskega društva Soteska s policisti iskali pogrešano osebo.

"Sumili so, da bi oseba lahko bila v reki Krki. S čolnom so preiskali brežini reke. Osebo so brez znakov življenja našli ujeto v vejevju," so sporočili s centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Preminulo osebo so prenesli na breg, kjer jo je prevzela pristojna služba.