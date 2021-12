Iz prevrnjenega avtomobila so ga rešili mimoidoči #foto

Reševalci NMP Kranj so voznika prevzeli in odpeljali na nadaljnje preiskave.

Foto: PGD Moste

Na cesti Moste−Brnik, pred naseljem Lahovče, se je okoli 13. ure zgodila prometna nesreča. Vozilo je zletelo s ceste in se prevrnilo. Osebo so še pred prihodom gasilcev in reševalcev iz vozila rešili mimoidoči, so zapisali na spletni strani Prostovoljnega gasilskega društva Moste.

