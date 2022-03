Pogrešanega Kranjčana še vedno iščejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci od včeraj pozno popoldan pogrešajo 52-letnega Tomaža Gašperina iz okolice Kranja. Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov, ima normalno postavo, kratke temne lase in modre oči. Oblečen naj bi bil v jakno iz temnega velurja, črne hlače in rjave čevlje.

Foto: PU Kranj Ob izginotju Gašperina so že včeraj ob pomoči gasilcev sprožili iskalno akcijo na območju krajevnih skupnosti Predoslje, Brdo, Suha pri Predosljah, Milje, Visoko in okolica. Pogrešani ni bil najden. Aktivnosti se danes nadaljujejo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Pogrešani domnevno uporablja siv osebni avtomobil hyundai tucson registrskih oznak KR AS-760.

Policija prosi za informacije na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.