Pogrešana je mladoletna Julija

Julija je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave in ima dolge rjave lase. Ko so jo nazadnje videli je bila oblečena v kratke črne hlače in črno majico. Obute je imela bele nogavice in črne natikače.

Vse, ki ste jo videli ali morebiti veste, kje bi lahko bila, policisti prosijo, da to sporočite na telefonsko številko Policijske postaje Šentjur 03 746 41 50 na interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.