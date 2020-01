Pogrešana je 16-letnica iz Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci pogrešajo 16-letno Emmo Ban iz Ljubljane, ki so jo nazadnje opazili v torek v središču prestolnice. Pogrešana je visoka 165 centimetrov, srednje postave, temno rjavih daljših las in zeleno-rjavih oči. Oblečena je v modre kavbojke, temno zeleno (olivno) bundo, obuta pa v rumeno-bele superge, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.