Pogrešajo 83-letnika, ki so ga nazadnje videli pri koči na Smrekovcu

Pogrešanega so nazadnje opazili včeraj popoldne na travniku pod kočo na Smrekovcu. Oblečen je v svetlejšo majico s kratkimi rokavi, bež pohodniške kratke hlače do kolen in obut v svetlo rjave planinske čevlje.

Iskanje pogrešanega je potekalo že včeraj, do poznega večera. Pregledanih je bilo več planinskih poti.

Iskalno akcijo, v kateri sodeluje okoli 60 ljudi, danes nadaljujejo. Poleg policistov pri iskanju pogrešanega 83-letnega Friderika Ješovnika sodelujejo gasilci, lovci, pripadniki gorske reševalne službe, svojci, vodniki psov in psi za iskanje ljudi in drugi. Pri iskanju si pomagajo z dronom, v nadaljevanju pričakujejo še helikoptersko ekipo.

"Vse, ki so pogrešanega opazili, prosimo, da to sporočijo na telefonsko številko 113," sporočajo s policije.