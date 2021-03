Podrobnosti umora 55-letnika: vzrok smrti hude poškode glave zaradi sekire

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novogoriški policisti so predstavili podrobnosti umora 55-letnika iz Idrije, ki se je zgodil 15. marca. Policisti so nekaj dni kasneje aretirali 48-letnega osumljenca, ki mu zaradi umora na zahrbten način grozi najmanj 15 let zapora. Motiv za dejanja policisti še preiskujejo.