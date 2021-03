Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je na truplu 55-letnega moškega iz Idrije našla znake nasilne smrti. V zvezi z dogodkom še vedno potekajo nujna preiskovalna dejanja, v okviru katerih je bila osumljenemu 48-letnemu moškemu odvzeta prostost in odrejeno pridržanje v policijskih prostorih. Osumljenec bo s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora izročen v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Kot smo poročali, je bila policija v ponedeljek 15. marca ob 13.29 uri obveščena o najdbi mrtvega 55-letnega moškega v stanovanju večstanovanjskega objekta v Spodnji Idriji v občini Idrija. "V zvezi z omenjenim dogodkom še vedno potekajo nujna preiskovalna dejanja, saj so bili na truplu pokojnega najdeni znaki nasilne smrti. Prav tako je bila v okviru teh aktivnosti osumljenemu 48-letnemu moškemu odvzeta prostost in odrejeno pridržanje v policijskih prostorih," so sporočili s policije.

Kot dodajajo, bo po izvedenih nujnih preiskovalnih dejanjih omenjeni osumljenec s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora izročen v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici. Zbiranje dodatnih obvestil glede smrti pokojnega se nadaljuje z namenom, da bi ugotovili vsa pomembna dejstva in okoliščine celotnega dogajanja.

"Drugih podrobnosti zaradi interesa kriminalistične preiskave v tem trenutku širši javnosti še ne moremo posredovati oziroma jih bomo posredovali v prihodnjih dneh," so pojasnili na policijski upravi Nova Gorica.