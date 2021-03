Preiskujejo sumljivo smrt 55-letnega moškega

Novogoriški kriminalisti in policisti na širšem območju Idrije preiskujejo smrt 55-letnega moškega. O najdbi moškega, ki ni kazal znakov življenja, so bili obveščeni v ponedeljek popoldne. Moškega so našli v enem od stanovanj v naselju na območju občine Idrija. Policisti in kriminalisti so zavarovali kraj dogodka in izvedli prve nujne preiskovalne ukrepe. Več podrobnosti o preiskavi bo znanih v prihodnjih dneh.