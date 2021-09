Podpisali pogodbo za projekt samodejnega podnaslavljanja TV-programov

Na ministrstvu za kulturo so danes podpisali tristransko pogodbo med ministrstvom kot naročnikom in Fakulteto za računalništvo in informatiko ter javnim zavodom RTV Slovenija kot izvajalcema projekta samodejnega podnaslavljanja televizijskih programov.

Na ministrstvu za kulturo so danes podpisali tristransko pogodbo med ministrstvom kot naročnikom in Fakulteto za računalništvo in informatiko ter javnim zavodom RTV Slovenija kot izvajalcema projekta samodejnega podnaslavljanja televizijskih programov.

Podpisu pogodbe so prisostvovali minister za kulturo Vasko Simoniti, minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough ter dekanja Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) Univerze v Ljubljani Mojca Ciglarič.

Aplikacijski vmesnik, ki pretvarja govor

Namen pilotnega projekta samodejnega podnaslavljanja TV-programov je po navedbah ministrstva preizkus delovanja aplikacijskega vmesnika, razvitega na FRI, ki bo v realnem času pretvarjal govor v podnapise. To vključuje tudi vstavljanje velikih začetnic in ločil ter, če bo izvedljivo, identifikacijo govorca. S tem bi bistveno pripomogli k dostopnosti programskih vsebin za senzorno ovirane, kar je tudi glavni cilj projekta.

Minister Simoniti je ob podpisu pogodbe poudaril, da je samodejno podnaslavljanje "izredno pomembno za ranljive skupine, kot so gluhi in naglušni", ter izrazil upanje, da se bo čim prej uresničilo to, "kar je že znano in uporabno v državah z večjim nacionalnim zaledjem". Pohvalil je ministra za digitalno preobrazbo, ki je po njegovem mnenju zaslužen za pospešitev izvajanja projekta, ter izrazil upanje, da bo projekt zaživel že do konca koledarskega leta.

Projekt je plod slovenskega znanja

Zadovoljstvo nad projektom je izrazil tudi minister Andrijanič, ki ga vidi "kot odličen dokaz digitalizacije v službi ljudi. Je prav tako primer, kako lahko večjo vključenost ranljivih skupin dosežemo prav s slovenskim znanjem." Izpostavil je tudi pomen večje dostopnosti živih vsebin za ranljive skupine, kot so dnevnoinformativni progami, pogovorne oddaje ter športni prenosi.

Po njegovih besedah je ocenjeno število oseb z okvarami sluha v Sloveniji večje od 200 tisoč, vsem pa je nujno zagotavljati enakovreden dostop do ključnih informacij, zaradi česar vidi dotični projekt kot zelo pomemben. Veselje je izrazil tudi nad dejstvom, da bo skupnost gluhih in naglušnih zelo dejavno sodelovala pri tehnični in vsebinski pripravi te rešitve.

Iz znanja na fakultetah do konkretnih izdelkov

Dekanja FRI Mojca Ciglarič je poudarila, da so na fakulteti vedno veseli, ko dognanja, ki jih sicer podajajo študentom, najdejo pot tudi v konkretne izdelke: "To nam bo omogočil današnji podpis pogodbe. Z uporabo najsodobnejših tehnologij, nevronskih mrež, strojnega učenja in umetne inteligence, bomo prispevali k dostopnosti kakovostnih medijskih vsebin za ljudi z okvaro sluha, pa tudi za bolj splošne namene."

Navdušenje nad vključenostjo v pilotni projekt je izrazil tudi Andrej Grah Whatmough, ki samodejno podnaslavljanje vidi kot dober premik tako za dostopnost programov RTV Slovenija kot družbo nasploh.