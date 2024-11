Podpis pod plačno reformo bodo dali tudi policisti

Podpis SDOS pod kolektivno pogodbo za državno upravo, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti pomeni, da bo vseh 35 tisoč javnih uslužbencev v omenjenih dejavnostih deležno dogovorjene odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe na plačno lestvico, poroča Večer.

Danes bodo torej podpisane kolektivne pogodbe, s katerimi bodo uveljavljeni dvigi v vseh štirih plačnih stebrih, poleg omenjenega še v zdravstvu in socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi ter v stebru javnih agencij in zavodov.

Po zanesljivih informacijah Večera so se za podpis vseh reformnih dokumentov odločili tudi v Sindikatu policistov Slovenije, ki ga vodi Rok Cvetko. Že zjutraj naj bi parafirali tudi kolektivno pogodbo dejavnosti javnega reda in varnosti, še poroča časnik.