Podnebna kriza: kako lahko vsak prispeva svoj delež?

Podnebna kriza je eden največjih izzivov človeštva. Čeprav posledic segrevanja ozračja kot posamezniki v domačem okolju še ne občutimo tako močno, da bi nas motile, pa moramo vsi skupaj ukrepati zdaj. Le tako bomo obvarovali naš planet in generacijam, ki prihajajo, omogočili življenje v čim bolj zdravem okolju. Skrb za okolje naj ne bo samo trend, pač pa zavestno in ponotranjeno ravnanje ter v isti sapi pomemben element poslovanja podjetij in tudi življenja posameznikov. Na družbo brez CO 2 ni treba čakati do leta 2050. To lahko storimo že prej!

V GEN-I se zavedajo svoje odgovornosti, zato so kot najbolj zaupanja vreden slovenski dobavitelj električne energije sprejeli revolucionarno odločitev: slovenskim gospodinjstvom in poslovnim odjemalcem od letošnjega leta naprej dobavljajo izključno elektriko iz brezogljičnih virov. Tokrat svojim odjemalcem prvič omogočajo, da si sami izberejo brezogljični vir energije, ki jim najbolj ustreza. Lahko se odločijo med energijo sonca, jedrsko energijo in tudi energijo vode. S svojo odločitvijo želijo biti zgled in dokazati, da se podnebne spremembe da ustaviti, vendar le, če se k ukrepanju pristopi takoj in s konkretnimi dejanji. Vsaka od navedenih energij prihodnosti ima svoje prednosti, za uporabnike pa je pomembno predvsem to, da so jim na voljo ob primerljivih ali celo nižjih cenah od elektrike iz fosilnih virov. V nadaljevanju vam predstavljamo, kako lahko z izbiro čistejše energije pridobi vsak.

Prihodnost je zelena. Ustvarjajmo jo skupaj!

Marsikdo je ob omembi podnebnih sprememb še pred nekaj leti le zamahnil z roko, globalno segrevanje pa je bilo prej uvrščeno v kategorijo teorij zarote kot resnih okoljskih problemov. Danes je na srečo tega vedno manj. Priznati je treba, da je globalno segrevanje predvsem posledica človekovih dejavnosti, ob katerih se v ozračju povečuje količina toplogrednih plinov, zaradi tega so vse pogostejši in intenzivnejši ekstremni vremenski pojavi, kot so poplave, nevihte in suša.

Pri GEN-I so kot prvi v Sloveniji z januarjem začeli odjemalcem dobavljati izključno električno energijo iz okolju prijaznih brezogljičnih virov. V letu 2021 bo take elektrike za več kot 3.150 milijonov kWh.

Dejstvo je, da bodo našo prihodnost, še bolj pa prihodnost generacij za nami, krojili segrevanje ozračja in podnebne spremembe. Njihova zaustavitev in reševanje planeta so pomembni izzivi, ki jih velja nasloviti ter z ustreznimi ukrepi udejanjiti že danes.

Skrb za okolje iz leta v leto postaja čedalje širši pojem. Naš planet se spreminja, o tem ni več dvoma. Odziva se na neravnovesja, ki jih povzročamo ljudje. Zato je zadnji čas, da začnemo delovati usklajeno in v korist okolja. Le tako bomo še naprej deležni koristi tudi sami.

Prihodnost, ki nam jo narekuje svetovni razvoj, bo vse bolj digitalna, tehnološko razvita in zelena. Električna energija ima pri tem izjemno pomembno vlogo. Svoj del odgovornosti za izbiro take, ki ne povzroča izpustov CO 2 , lahko sprejme prav vsak.

Kaj lahko vsak od nas naredi za boljši jutri?

Izgovor, da so naša "mala" dejanja nepomembna in premalo, če nam ne sledi večja množica, je slabo opravičilo. Tudi majhna dejanja namreč po nepotrebnem obremenjujejo okolje in vplivajo na kakovost našega življenja. Ključno je, da se družba začne zavedati pomena aktivnega ukrepanja proti podnebnim spremembam in neravnovesjem, ki se dogajajo v svetu. Proces se začne pri vsakem posamezniku posebej.

Ker bodo električno energijo iz okolju prijaznih, brezogljičnih virov pri GEN-I dobavljali prav vsem svojim odjemalcem, bodo njihov ogljični odtis v primerjavi z letom 2019 znižali za 1,65 milijona ton CO2 letno. Povprečnemu slovenskemu gospodinjstvu, ki je njihov odjemalec, pa bodo ogljični odtis znižali za približno 40 %.

Vsaka malenkost šteje, že iskra pa lahko zaneti požar – a na srečo v tem primeru tisti figurativni, kjer ljudje sledijo dobrim dejanjem drugih. Številni se zavedajo problematike spreminjanja okolja in vpliva človeka nanj, a istočasno potrebujejo več spodbud za lastno aktivacijo pri ukrepanju proti spremembam. Več kot nas bo razmišljalo podobno, bolje bo, ne dvomimo, da bo iz leta v leto bolje, če in ko vsak prevzame svoj del odgovornosti. Prehod v brezogljično družbo lahko uspe ob povezovanju različnih posameznikov in ne nazadnje podjetij ter tehnologij.

Pri skrbi za okolje bo potrebno sodelovanje mnogih deležnikov ter pripravljenost, da se za zeleno prihodnost tudi osebno angažiramo ter aktiviramo.

Postanite zaščitnik podnebja

Da bi postali čim bolj nizkoogljična družba, ne pomeni, da se moramo odpovedati udobju vsakdana, brezskrbnosti. Eden od enostavnejših načinov zgoraj omenjene aktivacije je izbira dobavitelja električne energije, ki ob zagotavljanju nizkih cen odjemalcu zagotovi še okolju prijaznejšo elektriko.

Pri GEN-I verjamejo v moč povezovanja vseh brezogljičnih virov in tehnologij z enim samim skupnim ciljem: doseči podnebno nevtralnost Slovenije v čim krajšem možnem roku.

GEN-I, največji dobavitelj električne energije na našem trgu, je na poti do razogljičenja družbe že sprejel ukrepe. Vsa električna energija, ki jo GEN-i dobavlja svojim odjemalcem, je od letos iz virov, ki med proizvodnjo ne povzročajo izpustov CO 2 . Zavedajo se, da morajo biti kot največji dobavitelj v slovenski energetiki zgled drugim. Kot najbolj zaupanja vreden dobavitelj električne energije, ki že več kot deset let skrbi za dobavo elektrike po izjemno ugodnih cenah, vas želijo zdaj še opolnomočiti, da na izjemno enostaven način – samo z izbiro vira energije – naredite nekaj dobrega za naš planet. Če ste njihov odjemalec, že sodelujete pri zmanjševanju izpustov CO 2 , čistejša, brezogljična elektrika je pri GEN-I namreč postala standard za vse odjemalce. Ob tem pa uporabnikom prvič omogočajo tudi, da si sami izberete brezogljični vir energije, ki vam najbolj ustreza.

Lahko se odločate med sončno, vodno ali jedrsko energijo, za katere v prvih mesecih dobav ni bilo nikakršnega doplačila. Od aprila naprej pa bosta 100- odstotna sončna ali 100-odstotna vodna energija na voljo za zgolj en evro dodatka na mesec. Z zamenjavo fosilnih virov energije za take, ki ne povzročajo izpustov CO 2 , tudi vi prispevate k reševanju podnebnih sprememb, GEN-I pa vam ob tem ponuja še priložnost, da si sami izberete vir, iz katerega je elektrika za vas pridobljena.

Izberite vir brez CO 2 , v katerega najbolj verjamete, in ob ugodnih cenah elektrike poskrbite še za okolje.

Znižajte svoj ogljični odtis z izbiro dobavitelja

Po javno dostopnih podatkih je letni ogljični odtis povprečnega slovenskega gospodinjstva dobrih šest ton CO 2 . Z električno energijo brez izpustov CO 2 pa se bo ogljični odtis takšnega gospodinjstva zmanjšal za 2,5 tone CO 2 letno, torej za 40 odstotkov.

Z izbiro elektrike brez CO 2 lahko sami nekaj storite za naš planet, in to na izjemno enostaven način – zgolj z izbiro dobavitelja električne energije. Brez žrtvovanja udobja in prostega časa lahko na ta način prispevate k 40-odstotnemu znižanju ogljičnega odtisa lastnega gospodinjstva.

Skupaj do cilja zelene preobrazbe

V GEN-I iz leta v leto z dejanji utrjujejo položaj najbolj zaupanja vredne blagovne znamke in najboljše izbire med dobavitelji električne energije. Zagotavljanje nemotenih dobav električne energije po čim bolj ugodnih cenah ostaja prva skrb našega največjega dobavitelja elektrike. Njegovi nakupi pa so odslej usmerjeni v čistejše vire.

Z izbiro vira brez CO2, v katerega najbolj verjamete, boste ob ugodnih cenah poskrbeli še za okolje.

Med vsemi brezogljičnimi viri pri GEN-I na prvo mesto postavljajo sonce. Gre za neomejen, obnovljiv in trajnosten vir. Za GEN-I je energija prihodnosti tudi zato, ker se tehnologije za pridobivanje sončne energije razvijajo izjemno hitro. Enako velja za napredek v recikliranju sestavnih delov sončnih elektrarn, ki jih je že danes mogoče reciklirati od 90- do 95-odstotkov.