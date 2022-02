Počivalšek: S tem je stvar zame zaključena

"Podpis pogodbe pomeni spoštovanje pogodbe - vsaj v normalnem svetu. Če KPK temu reče kršitev integritete, je to njihovo stališče, ki pove več o KPK kot o meni. Odločitev KPK sprejemam z mirno vestjo." Tako je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek komentiral ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije glede kršitev integritete pri nabavi zaščitne opreme.

Počivalšek se ja na ugotovitve KPK odzval na Facebooku. "KPK mi očita, da sem kršil integriteto, ker sem od g. Zakrajška zahteval, naj se drži določil pogodbe. Tega, da sem nekomu naročil, naj izpolni pogodbo, ki jo je sam predhodno podpisal, se res NE SRAMUJEM," je zapisal v objavi.

KPK je v okviru preiskav, povezanih z nabavami zaščitne opreme pri dobavitelju genEplanet diagnostika, d. o. o., ugotovila kršitev integritete ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so ugotovitve pravnomočne.

Komisija je v preiskavi opravila razgovore z obravnavano osebo in pričami ter celovito preverila vse okoliščine ravnanj z začetka epidemije. Na podlagi vseh dejstev je senat KPL odločil, da so ugotovljene nepravilnosti takšne, da je šlo za kršitev integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Počivalšek je neutemeljeno posegel in vplival na delo Zavoda RS za blagovne rezerve (ZRSBR) in povzročil, da je bil določen ponudnik privilegiran, s tem pa presegel svoje pristojnosti.