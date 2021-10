Poligon Poček pri Postojni so danes zavzele mednarodne vojaške sile. Pokale so bojne puške, brnele patrie, vzletali helikopterji, vse za namen vojaške vaje Mednarodne vojaške zaščite, reševanja in vojaške mobilnosti – DRM2 EX21, na kateri so prikazali reševanje v primeru rušilnega potresa. "Naravnih nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa se nanje dobro pripravimo. Vaja je namenjena temu, da okrepimo pripravljenost na morebitne naravne nesreče, ki nam grozijo," je danes na osrednji vaji povedal minister za obrambo Matej Tonin.

Kot je povedal Matej Tonin, je vaja namenjena krepitvi pripravljenosti Slovenske vojske za sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji ter povezovanju na področju zagotavljanja varnosti z državami članicami Evropske unije, pridruženimi partnericami, zmogljivostmi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter pomembnimi podjetji na področju mobilnosti in logistike.

Vaja je namenjena temu, da okrepimo pripravljenost na morebitne naravne nesreče, je na predstavitvi povedal obrambni minister Matej Tonin. Foto: Gaja Hanuna "Ideja o organizaciji mednarodne vojaške vaje v podporo predsedovanju Republike Slovenije Svetu Evropske unije se je izkazala kot dobra. Zajeli smo tri stebre: podporo vojske sistemu zaščite, sistemu reševanja in področje vojaške mobilnosti," je dejal poveljnik sil generalmajor Miha Škerbinc.

Odpravljali so posledice narave in človeških napak

Na današnji predstavitvi so prikazali izbruh oboroženega spora v namišljeni državi Midland, ki leži na severovzhodu Evrope, zunaj meja Evropske unije. Slovenija je zaradi izjemne strateške lege in koridorjev mobilnosti zagotavljala podporo države gostiteljice in začasno zbirno območje zavezniških in partnerskih sil EU.

Scenarij je predvideval rušilni potres v Sloveniji, zato so v državi morali aktivirati državni načrt civilne zaščite ter pomoč Slovenske vojske pri zaščiti in reševanju civilnega prebivalstva. Za pomoč so zaprosili prek evropskega mehanizma. Članice EU in pridružene članice iz regije so se hitro odzvale in ponudile svoje sile. Krizne razmere v regiji so poskušale izkoristiti neidentificirane oborožene skupine. Z napadi na kritično infrastrukturo so poskušale onemogočiti okrevanje po naravni nesreči.

Prikazali so zračno gašenje požara. Foto: Gaja Hanuna Uprizorili so reševanje ponesrečencev izpod ruševin, zračno gašenje požara s pomočjo helikopterja, prevoz ponesrečenca s helikopterjem. Prečiščevali so vodo, rekonstruirali cesto, uničevali improvizirane eksplozivne naprave in odstranjevali razlite industrijske toksične spojine.

Izvajali so tudi obrambo na kibernetske napade, mednarodno koordinacijo premikov in vojaške aktivnosti za zagotavljanje varnosti.

"Skupaj smo enotni, odporni in varni"

Devetsto vojakov in vojakinj se je v obdobju desetdnevnih vaj aktivno urilo na območju osrednjega vadišča v Postojni in drugih bližnjih lokacijah. Vaje so potekale podnevi in ponoči, slovenskim predstavnikom pa so se pridružili vojaki in vojakinje iz 19 držav; Albanije, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Francije, Nemčije, Grčije, Italije, Madžarske, Kosova, Luksemburga, Črne gore, Severne Makedonije, Slovaške, Češke, Poljske, Romunije.

"Le povezano in enotno bodo vojaki Slovenije, članic EU in širše regije lahko hitro in odzivno pomagali civilnemu prebivalstvu v primeru naravnih in drugih nesreč," so poudarili na vojaški vaji. Mednarodne sile so na vaji dokazale povezanost, pripravljenost in odzivnost. Kot so še povedali, bodo tradicijo poskušali ohraniti tudi v prihodnje, vojaške vaje pa bo pripravila država, ki bo predsedovala Svetu EU.