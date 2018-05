Pobuda za odvzem dovoljenja Kemisu na ministrstvu izginila v neznano #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leto dni po požaru v Kemisu na dan prihajajo nove podrobnosti v zvezi z okoljsko katastrofo, ki se je lani zgodila na Vrhniki. Na ministrstvu za okolje je neznano kam izginila uradna pobuda občine Vrhnika, da se Kemisu odvzame dovoljenje za skladiščenje in predelavo nevarnih odpadkov. Vrhniški župan Stojan Jakin je pobudo na ministrstvo naslovil že junija lani, na direktoratu za prostor pa se nanjo sploh še niso odzvali.

Vrhniški občinski svetnik Vid Drašček je pred dnevi javno pokazal dokument, s katerim so prebivalci Vrhnike od ministrstva za okolje zahtevali, da Kemis vsaj preneha predelovati in sprejemati nevarne odpadke, če tovarne že ne morejo trajno odstraniti iz občine, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Po okoljski katastrofi takšnih razsežnosti, kot je bil požar v Kemisu, bi javnost pričakovala, da bodo na pristojnem ministrstvu dokumente proučili in županu Stojanu Jakinu odgovorili, toda to se ni zgodilo.

Heinz: Občutek imam, da ministrica ni bila obveščena o tem

Jakin je po treh mesecih ministrstvo znova opozoril na pobudo, vendar pa odgovora tudi tokrat ni dobil. Podpredsednik državnega zbora in poslanec DeSUS Primož Heinz, ki prihaja z Vrhnike, meni, da ministrica za okolje Irena Majcen, ki prihaja iz ministrske kvote DeSUS, pobude ne pozna.

"Jaz sem z ministrico govoril o teh stvareh, ampak občutek imam, da ni bila obveščena o njih oziroma da teh dokumentov ne pozna," je dejal Heinz.

"Na direktoratu niso storili tega, kar bi morali"

Po njegovem mnenju direktorat za prostor na okoljskem ministrstvu, na katerega je vrhniški župan naslovil pobudo, na podlagi katere prebivalci Vrhnike zahtevajo tudi, da Gorenje kot lastnik Kemisa plača vsaj del škode in odpravljanja posledic katastrofe, ni storil tega, kar bi moral.

"Težko je reči, zakaj se je to zgodilo. Ko gre za odpadke, vemo, da to v tujini zaradi svojih razlogov dela mafija. Tudi tu po mojem mnenju nekaj ni dobro, če so dobički Kemisa primerljivi z dobički vsega Gorenja," je dejal Heinz.

Na direktoratu za prostor na novinarska vprašanja, ali so omenjene pobude založili po pomoti, zanalašč oziroma ali jim je to morda kdo naročil, niso odgovorili. Prav tako na Planet TV niso dobili odgovora ministrice za okolje na vprašanje, ali se je seznanila z zahtevami, ki bi prebivalcem Vrhnike zagotovile zdravo okolje.